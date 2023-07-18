İSTANBUL - Pendik Belediyesi ekipleri Esenyalı Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddelerindeki çalışmaları tamamladı. Çalışma sonrasında her iki cadde prestij caddesine dönüştü. Caddelerin asfaltları yenilendi, kaldırımlar prestij caddeye uygun hale getirildi. Yine her iki caddeye dekoratif aydınlatma direkleri konuldu. Prestij caddeleri yapıldıkları bölgeye değer katıyor. Özellikle dekoratif aydınlatma direkleri akşam saatlerinden itibaren caddelerin ışıl ışıl görünmesini sağlıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL