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Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor ; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

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