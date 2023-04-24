İSTANBUL- Sergi, Ötük’ün ilk kişisel çalışması olan “Hala Burada” serisinin bir parçası olarak anlardan ve anılardan oluşuyor. Eserlerinin hikayesi adalarda başlayıp Pera’ya sıçrayan ve Pera’nın geçmişine karma bir teknik üzerinden yaklaşan sanatçı, serbest figüratif çalışmalarında; fototransfer, cam boyama ve metal karışımı işlerini bir araya getirerek farklı ve kendine özgü bir teknik yaratıyor. Gonca Kılıç’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Bir Pera Filmi’ni andırarak anlık karelerin dondurulumasının hemen ardından ekranın yırtılması ve ekranın içerisinden bir enstantanenin canlandırılma biçimiyle sanatseverlerde büyük merak uyandırıyor.

8 farklı eseri ziyaretçilerle buluşacak olan Ayşem Ötük, ”Hala Burada” sergisinde; Geçmiş dönemde Pera’da yaşanmış olan hikayeleri bu ana getirerek bu andan o ânın duygusuna bakmayı ve bir nevi geçmişle bugünü harmanlamayı amaçlıyor. Sanatçı, geçmişte keyif alınan ya da bize acı veren noktaları tarihten cımbızla çekip ortaya çıkararak ziyaretçilerde Pera’nın o yıllarına ait bir duygu ağı yaratıyor.

Ayşem Ötük’ün eserlerinden oluşan Pera Film’i tadındaki “Hala Burada” 29 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında Galeri İnn’de .

HABER: DİNÇER KARACALAR