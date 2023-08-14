Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) üyesi fotoğrafçılar, Doğu Anadolu Gözlem Evi (DAG) bölgesinde "Perseid meteor yağmuru"nu kadrajlarına yansıttı.

Atatürk Üniversitesi'nin 3 bin rakımdaki DAG çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen ERFOD üyeleri, gece boyunca "uzun pozlama" yöntemiyle Perseid meteor yağmurunu fotoğrafladı.

ERFOD Başkanı Yıldıran Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu tarz çekimlerin uzun ve yorucu olduğunu söyledi.

Bilgisayar başına geçtiklerinde time lapse (aralıklı çekim) tekniğiyle çok güzel görseller oluşturduklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu görselleri sosyal medyada paylaşarak kentin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Fotoğrafseverlere de güzel fotoğraf sunmuş oluyoruz. Fotoğrafları sadece kendimiz için değil fotoğrafseverler için de çekiyoruz. Makineleri kurup otomatik çekime alıyoruz. Belli aralıklarda çekim yapıyor. Yorgun oluyoruz ama günün sonunda, sabaha karşı bilgisayarda fotoğrafları düzenlerken buna değdiğini anlıyoruz. Bu çalışmalarımızı vatandaşların sosyal medyada takip etmelerini tavsiye ederiz."

Dernek üyelerinden Murat Kaya ise gece geç saatlere kadar çekim yaptıklarını dile getirerek, "Bir saat sonra güneş doğacak ve sabah olacak. Şu anda 3 bin rakımdayız, hava çok soğuk. Çift montla duruyorum. Hava 8 ila 10 derece arasında değişiyor. Yaklaşık 4-5 saattir buradayız. Meteor yağmurlarını çekerken güzel anlar yaşıyoruz. Gözlerimizle de bu anlara şahit oluyoruz." diye konuştu.

Fotoğrafçılardan Fatih Coşkun Ertaş da gökyüzünde güzel bir şölenin olduğunu ve bu anları kayıt altına alabilmek için gece geç saatlere kadar uğraştıklarını aktardı.

AA