Haber: Damla Oya Erman

Perseverance, Mars'ın Jezero Krateri'nin batı kenarında 30 Ağustos 2023 tarihinde dönen bir toz kasırgasının videosunu çekti.

Görev ekibi üyeleri, bu küçük kasırganın Perseverance'dan yaklaşık olarak 4 kilometre uzakta olduğunu ve saatte yaklaşık 19 kilometre hızla doğudan batıya doğru ilerlediğini hesapladı. Yaklaşık olarak 60 metre genişliğinde olduğunu ve üst kısmının görüntü dışı olmasına rağmen nesnenin tahmini yüksekliğini de belirledi.

Perseverance bilim ekibi üyesi Mark Lemmon, Boulder, Colorado'daki Uzay Bilimi Enstitüsü'nde bir gezegen bilimci olan, "Toz kasırgasının üstünü görmüyoruz, ancak attığı gölge yüksekliği hakkında bize iyi bir fikir veriyor," dedi.

Lemmon, "Çoğu dikey sütundur," diye ekledi. "Eğer bu toz kasırgası bu şekilde konfigüre edilmiş olsaydı, gölgesi yaklaşık olarak 2 kilometre yüksekliğinde olduğunu gösterirdi."

Perseverance, toz kasırgasının 21 görüntüsünü bir navigasyon kamerası kullanarak yakaladı. Görev ekibi bu fotoğrafları bir araya getirerek yeni bir video yapmıştır ve bu video 20 kat hızlandırılmıştır.

Perseverance, Şubat 2021'de 45 kilometre genişliğindeki Jezero'daki tabana indi ve Mars'ta geçmiş yaşam belirtilerini aramak ve gelecekte Dünya'ya dönüş için düzinelerce örnek toplamak için bir görevde bulundu.

Jezero'nun, milyarlarca yıl önce büyük bir göl ve nehir deltasına ev sahipliği yaptığı için böyle bir çalışma yapmak için harika bir yer olduğunu söylüyorlar.

Perseverance, Mars üzerindeki süresi boyunca onlarca toz kasırgası tespit etti. Örneğin, 2021 Eylül ayında gezgin, bu kasırgalardan birinin sesini kaydetti - Mars keşfinin tarihinde bir ilkti.

Perseverance'ın toz kasırgası gözlemleri, bilim insanlarının Mars'ın atmosferini daha iyi anlamalarına ve Kızıl Gezegen hava modellerini geliştirmelerine yardımcı oluyor, NASA yetkilileri aynı açıklamada belirtti.