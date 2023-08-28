Kayseri

Farklı morfolojik yapısı, kendine has aroması ve çekirdeksiz olmasıyla bilinen Yamula patlıcanı, 980 hanenin yaşadığı yörede neredeyse her aile tarafından ekiliyor.

Ekonomik kazancından dolayı tescilli patlıcanın üretimi son yıllarda Mahzemin ve Ebiç gibi mahallerde de yaygınlaşarak 1025 dekar alanda ekiliyor.

Patlıcanın hem tarladan toplanmış hali hem de kurusu, reçeli ve turşusu yöre halkı tarafından tüketiciyle buluşturuluyor.

Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal, patlıcanın 2010 yılında tescilinin alındığını, lezzetiyle diğer patlıcanlardan ayrıldığını söyledi.

Patlıcanın mahallenin başlıca geçim kaynakları arasında yer aldığını belirten Topal, "Bizim patlıcanımız pijamalı. Beyaz mor renkte, tam mor değil. Eskiden daha beyazdı. Bizim buranın suyundan, ikliminden ekilen patlıcan başka yerlerde ekilse o verimi ve tadı almıyor." diye konuştu.

Kurutmalık, konserve, reçel, turşu yapılıyor

Patlıcanın farklı şekillerde değerlendirildiğini anlatan Topal, "Kurutmalık oluyor, karnıyarıklık yapıyoruz. Konserve, reçel, turşu yapıyoruz. Belki 50 çeşit şekilde değerlendiriliyor." dedi.

Atalarından bu yana yaklaşık bir asırdır yörede patlıcan ekildiğini aktaran Topal, Yemliha denilince akla patlıcanın geldiğini, lezzetini tadanın vazgeçemediğini dile getirdi.

Mustafa Çiçek de yaklaşık 10 yıldır patlıcan ektiğini ifade etti.

Çiçek, nisan ayında atalık tohumdan patlıcanı ektiklerini belirterek, "Otla mücadele, ilaçlama yapılır. Bu yıl sekizinci ayda hasada başladık. Normalde biraz daha önce başlamamız lazımdı. Önce yemeklik toplarız. Sonra soğuk almazsa on birinci aya kadar toplamaya devam ederiz. Bu yıl şükür verim güzel, geçen yıla göre iyi. Tüm emeklerimizin karşılığını alırız inşallah." diye konuştu.

AA