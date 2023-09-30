İzmir

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen sezonun kadrosunda bazı değişikliklere gittiklerini, pivot pozisyonu için NBA patentli genç ve yetenekli Vernon Carey'i, Avrupa Ligi tecrübesi bulunan Darrun Hilliard ve deneyimli isim Kelan Martin'in yanı sıra milli oyunculardan Furkan Haltalı ile Hakan Sayılı'yı kadrolarına kattıklarını söyledi.

Bu yeni isimlerin takıma adapte olması için bir uyum süreci gerektiğini kaydeden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Takımı gözlemlediğimiz kadarıyla bu süreç en kısa sürede tamamlanacak. Hedefimiz iyi basketbol oynamak ve yer aldığımız bütün kategorilerde üst sıralarda yer almak. Karşıyaka hangi branşta olursa olsun en yükseği hedefler. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda en tepeyi zorlamak istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi giderse, takım uyumu kısa sürede tamamlanırsa bunları elde edebilecek gücü yakalarız."

Her sezon olduğu gibi taraftarlarının, en önemli güçleri olduğunu aktaran Ustaoğlu, "Onlarla 6 kişi oynuyoruz. Özellikle iç sahada inanılmaz bir güç takviyesi ve oyuncularımıza motivasyon sağlıyorlar. Onların desteğiyle oyuncularımızın yakaladığı sinerji takımızı daha ileriye taşıyacak. Ayrıca Basketbol Süper Ligi'nin gerek tecrübe gerek elde ettiği başarılar gerekse de teknik, taktik ve motivasyon becerisi açısından ligin en iyi koçuna sahibiz. Başantrenörümüz Ufuk Sarıca tecrübesini takımla birleştirebilen ve takımı çok iyi yöneten bir koç." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, geçen sezon ve FIBA borçlarının ödendiğini belirterek, "Geri kalanlar da plan dahilinde ödemeye devam edilecek. Tüm takımlara sakatlık yaşamadan, hayırlı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka arasındaki sezonun ilk hafta karşılaşması yarın saat 13.00'te ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.

AA