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Özer'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlü yü aracıyla otoyolda seyir halindeyken durdurup yakaladı.

Ekipler, Özer'in otomobiliyle Tarsus- Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kullanarak başka bir kente gideceğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer'i (54) yakalama k için araştırma yaptı.

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