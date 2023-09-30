İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer'i (54) yakalamak için araştırma yaptı.

Ekipler, Özer'in otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kullanarak başka bir kente gideceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlüyü aracıyla otoyolda seyir halindeyken durdurup yakaladı.

Özer'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

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Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA