İzmir

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede ilk 2 maç Ankara'da ve üçüncü karşılaşma İzmir'de yapılacak.

Tarafların ilk 3 maçta finale çıkacak galibiyete ulaşamaması halinde serinin 4. maçı yine İzmir'de oynanacak. Bu karşılaşmada eşitlik olması halinde finale çıkacak ekip, Ankara'da yapılacak 5. karşılaşmada belli olacak.

Sezon içinde iki takım arasında oynanan maçlarda Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı Ankara'da 92-83 ve İzmir'de 85-77 mağlup etmişti.

Play-off'ta 3. kez karşı karşıya gelecekler

Rakibiyle daha önce 2 kez play-off'ta karşılaşan Pınar Karşıyaka, bunların birisini kazanırken, birinde kaybetti.

2002-2003 sezonunda play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'la eşleşen Pınar Karşıyaka rakibinin 2-0 gerisinde kalarak play-off'a veda etti.

2020-2021'de ise yine çeyrek finalde Türk Telekom'la karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip seriyi 2-1'le geçerek adını yarı finale yazdırdı. O sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Tony Taylor ve Semih Erden, 2022-2023'teki seride İzmir temsilcisine rakip olacak.

AA