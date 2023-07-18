İSTANBUL AA- SetArt Organizasyon ve URU işbirliğinde 29 Eylül'de gerçekleştirilecek konserde grup "Dünyadan Uzak", "Bilir O Beni", "Ne Güzel Güldün", "Dön Bak Dünyaya", "Sevmekten Usanmam" ve "Hele Bi Gel" gibi şarkılarını seslendirecek.

Rock müziğine yeni bir soluk getirmek üzere 2004'te kurulan ve şimdiye kadar 10 stüdyo albümüne imza atan grup, en son mart ayında "Beraber Beraber" albümlerini piyasaya sürdü.

Vokalde Sinan Kaynakçı'nın yer aldığı grup, gitarda Akın Eldes, klavye ve basgitarda Selim Aydın, davulda Hami Ünlü'den oluşuyor.