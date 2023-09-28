İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 artışla 8.276,97 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,21 puan değer kazandı.

Dün 8.213,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,11 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.236,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.226,77, en yüksek ise 8.288,48 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,45 ve sanayi endeks yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Tüpraş ve GÜBRETAŞ oldu.



Altının onsu 1.876 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 149,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,4170 liradan, avro 28,8940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.876 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 93,7 dolardan işlem görüyor.