ADALET BAKANLIÄžI'NIN 2023 BÃœTÃ‡ESÄ° KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Cevdet YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bÃ¼tÃ§esini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±. Komisyonda gruplar adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarda iktidar ve muhalefet arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

SÃœRE TARTIÅžMASI

CHP Ä°zmir Milletvekili Tuncay Ã–zkan, komisyon toplantÄ±sÄ±na katÄ±larak, 'usul' Ã¼zerine sÃ¶z istedi. Komisyon BaÅŸkanÄ± Cevdet YÄ±lmaz, komisyon Ã¼yesi olmayan milletvekillerine 'usul' hakkÄ±nda sÃ¶z veremeyeceÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Tuncay Ã–zkan, sÃ¶z isteme konusunda Ä±srarlÄ± olunca Komisyon BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz, "Milletvekili olmanÄ±z, 'istediÄŸim her ÅŸeyi keyfi olarak yaparÄ±m'Â diye bir hak vermez size"Â sÃ¶zleriyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Tuncay Ã–zkan, kendisine sÃ¶z vermeyen Komisyon BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz'a, "Sizi dava edeceÄŸim" dedi. ArdÄ±ndanÂ sÄ±raya vurarak, Komisyon BaÅŸkanÄ± Cevdet YÄ±lmaz'Ä±n toplantÄ±yÄ± yÃ¶netemediÄŸi eleÅŸtirisini getirdi.

Bunun Ã¼zerine AK Partili komisyon Ã¼yeleri Ã–zkan'a tepki gÃ¶sterdi. Komisyon BaÅŸkanÄ± Cevdet YÄ±lmaz, oturduÄŸu masaya vurarak konuÅŸan Ã–zkan'Ä± uyardÄ±. AK Parti AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Ã‡elebi de, Tuncay Ã–zkan'a tepkisini Yalova'da mahkemeye mÃ¼dahale eden CHP Mersin Milletvekili Mahir BaÅŸarÄ±r'Ä± hatÄ±rlatarak, "Ali Mahir'den Ã¶rnek aldÄ±n herhalde o da mahkemeyi basÄ±yordu"Â dedi. Ã‡elebi'nin bu sÃ¶zleri Ã¼zerine tartÄ±ÅŸmaya CHPÂ ve AK Parti'li diÄŸer komisyon Ã¼yeleri deÂ katÄ±larak bir sÃ¼re karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmaya devam edildi.

BEYAZ TOROS TARTIÅžMASI

AK PartiÂ AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Ã‡elebi'nin, HDP'lilere yÃ¶nelik, "GeÃ§miÅŸte siz KÃ¼rtÃ§e konuÅŸtuÄŸunuzda alÄ±yorlardÄ± ensenizden beyaz Toroslara koyuyorlardÄ±. AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinden Ã¶nce faili meÃ§hul cinayetler vardÄ±. Åžu anda tek bir tane gÃ¶steremezsiniz"Â dedi.

Ä°YÄ° Parti Erzurum MilletvekiliÂ Naci Cinisli, EkremÂ Ã‡elebi'ye tepki gÃ¶stererek, "Devlete iftiradÄ±r bu, beyaz Toroslardan neyi kastediyor?" diye tepki gÃ¶sterdi. AK Parti'li Ã‡elebi de, "Devleti kastettiÄŸimiz falan bir ÅŸey yok. Åžunu sÃ¶ylÃ¼yorum; Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda AK Parti'nin TÃ¼rkiye'ye getirmiÅŸ olduklarÄ±nÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerle kendini anlatmayÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum"Â dedi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda CHP'li milletvekilleri kadÄ±n cinayetleri ile ilgili eleÅŸtiri getirirken, HDP'liler de cezaevlerinde hak ihlalleri olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.Â

ADALET BAKANLIÄžIâ€™NIN 2023 BÃœTÃ‡ESÄ° KABUL EDÄ°LDÄ°

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda, milletvekillerinin eleÅŸtiri ve sorularÄ±na yanÄ±t verdi. Bakan BozdaÄŸ, muhalefet milletvekillerinin, 'yargÄ± yetkisi' ve 'yargÄ±ya mÃ¼dehale' yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkinÂ eleÅŸtirilerineÂ cevap verdi. YargÄ± yetkisi konusunun Ã¶nemine dikkat Ã§eken Bakan BozdaÄŸ, "YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± son derece Ã¶nemli. Anayasa'nÄ±n 138'inci maddesiÂ 'gÃ¶rÃ¼lmekte olan dava hakkÄ±nda soru sorulamaz, beyanda bulunamaz' diyor. AnayasamÄ±zÄ±n aÃ§Ä±k hÃ¼kmÃ¼dÃ¼r. Adalet BakanÄ±'nÄ±n yargÄ±ya yetki ve talimat verme yetkisi yoktur. Anayasa ve yasalar bana bÃ¶yle bir yetki vermiyor. Vermemesi de gerekir"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

'FETÃ– Ä°LE MÃœCADELEYÄ° EN ÃœST DÃœZEYDE YAPAN ADAMIM'

Bakan BozdaÄŸ, 2011 yÄ±lÄ±nda TBMM Genel Kuruluâ€™nda, Fethullah GÃ¼len ile ilgili sÃ¶zlerini hatÄ±rlatan muhalefet milletvekillerininÂ eleÅŸtirilerine ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:

"FETÃ– hain bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. Bu Ã¼lkeye kast etmiÅŸtir. O konuÅŸmamÄ± hiÃ§ gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼yorlar. O sÃ¶zler o dÃ¶nemde sÃ¶ylenmiÅŸ sÃ¶zler. Ama keÅŸke sÃ¶ylememiÅŸ olsaydÄ±m. Ben FETÃ–'yÃ¼ yargÄ±dan silen, FETÃ– ile mÃ¼cadeleyi en Ã¼st dizeyde yapan adamÄ±m. Bizim abdestimizden kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–/PDY'nin o zaman terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸuna dair bir mahkeme kararÄ± yok. Bir baÅŸka ÅŸey yok. TÃ¼rkiye'de hiÃ§bir kimse FETÃ–'ye terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ dememiÅŸ. Sadece bizim dÃ¶nemde deÄŸil, bizden Ã¶nce cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ merhum Demirel, hayatta olan Sezer, merhum TurgutÂ Ã–zal ve baÅŸbakanlarÄ±n hepsi, Ã¶nceki bakanlarÄ±n hiÃ§biri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ dememiÅŸ. HiÃ§bir parti genel baÅŸkanÄ± da dememiÅŸ. HiÃ§bir partinin temsilcisi de dememiÅŸtir. Ä°lk defa FETÃ–/PDY'ye, Ã¶nce 'HaÅŸhaÅŸi', sonra 'legal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ illegal yapÄ±lar', sonra 'FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼' diyen baÅŸbakan, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r. BunlarÄ±n altÄ±nda da MGK Ã¼yesi olarak benim imzam vardÄ±r. Åžerefle attÄ±ÄŸÄ±m bir imzadÄ±r."

'BENÄ°M GÃ–REVÄ°M HAKÄ°MLERÄ° KORUMAKTIR'

Muhalefetin, hakimlere yÃ¶nelik, 'sarayÄ±n hakimleri' sÃ¶zlerine sert tepki gÃ¶steren Bakan BozdaÄŸ, "Bunu kabul etmiyorum. Hakimlerimize, 'sarayÄ±n hakimleri' benzetmesi hakimlerimize yapÄ±lan bÃ¼yÃ¼k bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Kimsenin de haddi deÄŸildir. Haddi olmayanlara da hadleri bildirilir. Hakimlerimiz gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Benim gÃ¶revim onlarÄ± korumaktÄ±r"Â dedi.

'BU ÃœLKEDE KABADAYILIÄžA YER YOK'

Bakan BozdaÄŸ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir BaÅŸarÄ±r'Ä±n, hakimlere yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Yalova Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi yargÄ± gÃ¶revi yapan hakim ve savcÄ±larÄ±mÄ±za hakaret edilmesi asla kabul edilemez. FotoÄŸraflarÄ±, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceledikten sonra salondan Ã§Ä±kÄ±p o koridorlarda konuÅŸulanlarÄ±, deÅŸifreleri gÃ¶rdÃ¼kten sonra ben Adalet BakanÄ±yÄ±m, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu BaÅŸkanÄ±yÄ±m. Orada gÃ¶rev yapan hakim ve savcÄ±ya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had Ã¶ÄŸretmek benim vazifemdir. Haddini bilmezin tekisin sen. Her yerde kabadayÄ±lÄ±k yapÄ±yorsun. Bu Ã¼lkede kabadayÄ±lÄ±ÄŸa yer yok"Â dedi.

Bakan BozdaÄŸ'Ä±n bu sÃ¶zleri Ã¼zerine, komisyonda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. CHP'li BaÅŸarÄ±r, Bakan BozdaÄŸ'Ä±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼mek isterken, milletvekilleri araya girdi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2023 bÃ¼tÃ§esi kabul edildi.