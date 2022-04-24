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Bakan Soylu: Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecek. Huzur, kardeşlik, yükselme, zenginlik, büyük ve güçlü Türkiye bilecek. Çok sıkıntı çektik, çok maliyet ödedik, çok evlatlarımızı ay yıldızlı bayraklarla toprağa gönderdik. İnşallah öyle bir darbe vuracağız ki bellerini doğrultamayacaklar" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Nisan 2022 Pazar 01:04
Bakan Soylu: Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Programa, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar da katıldı. Türkiye'deki en büyük afetlerden birisinin 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel olduğunu belirten Bakan Soylu iftardaki konuşmasında "Sel felaketinin yaralarını birlikte sardık. Aramıza nifak sokmadık, birlikte adım attık, Allah sizlerden razı olsun, ferasetinizle, aklıselimliğinizle, metanetinizle, devletimize olan itimadınızla bu afetin altından birlikte kalktık" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI PERİŞAN EDECEĞİZ'

Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin de konuşan Soylu, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada, terör örgütünün adını andırmayacak, içerde de dışarda da onu tamamen silecek bir anlayışı başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'Kandil'i de başlarına yıkacağız, Suriye'deki terör yuvalarını da başlarına yıkacağız.' Geliyor gelmekte olan, bunları perişan edeceğiz. Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecek. Huzur, kardeşlik, yükselme, zenginlik, büyük ve güçlü Türkiye bilecek. Çok sıkıntı çektik, çok maliyet ödedik, çok evlatlarımızı ay yıldızlı bayraklarla toprağa gönderdik. İnşallah öyle bir darbe vuracağız ki bellerini doğrultamayacaklar. Onun için dualarınızı bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluKastamonuIftar
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