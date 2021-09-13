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CHP Buldan İlçe Başkanı ve 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde CHP İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ ile 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:10
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CHP Buldan İlçe Başkanı ve 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel nedenlerle ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbuğ, yönetim kuruluyla toplantı yaptığını belirterek "Onlar da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararı, aldı. CHP Buldan yönetimi olarak görevimizden istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kuruluma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPDenizliBuldanIstifa
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