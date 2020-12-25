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Yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Partimizin yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık. Çalışmamızı çok kısa sürede tamamlayıp, Türkiye'deki ideal belediye sayısından belediyelerin yetki ve gelirlerine kadar temel konulardaki önerilerimizi halkımıza sunacağız" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 15:52
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Yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili hukuksuz soruşturmalar başlatıldığını öne süren Torun, "Bir şeyi unutuyorlar; biz CHP'yiz. Bizim belediye başkanlarımızı vesayet altına alıp hizmetlerine engel olamazsınız. İktidara çağrımız şudur; bu partizan politikalardan yol yakınken vazgeçin. Bizim belediyelerimiz, vatandaşı kandıran çılgın projelerle değil vatandaşın öncelikli sorunlarıyla uğraşıyor. Bizim belediyelerimiz, israfa son verip milletin hizmetine harcıyor. Bizim belediyelerimiz, yerli üreticiden aldıkları ürünleri kurdukları marketlerde düşük ücretlerle vatandaşımıza sunuyor. Bizim belediyelerimiz, örneğin başkentimizin tüm köylerine ücretsiz internet sağlıyor" diye konuştu. 

"Biz CHP olarak 'ikinci yüzyıla çağrı' beyannamemizde de söz verdik" diyen CHP'li Torun, "Yeni bir merkez yerel dengesi kuracağız. Bu kapsamda partimizin yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık. Çalışmamızı çok kısa sürede tamamlayıp Türkiye'deki ideal belediye sayısından belediyelerin yetki ve gelirlerine kadar temel konulardaki önerilerimizi halkımıza sunacağız. İnanıyorum ki açıklayacağımız politikalar siyasete de ülkemize de yeni bir soluk getirecek" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerel Yönetimler Politika BelgesiCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
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