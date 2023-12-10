Premier Lig'deki 15. hafta maçında ev sahibi ekip, ilk yarıyı Elijah Adebayo'nun 45+2'de attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

Manchester City, 62. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Jack Grealish'in golleriyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Manchester City, bu sonuçla Premier Lig'deki 4 maçın ardından galip geldi.

Bu sonucun ardından, Manchester City, 33 puanla 4. sırada yer alırken Luton Town ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

Manchester City'de Norveçli golcü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Günün diğer maçında ise Chelsea, deplasmanda Everton'a 2-0 yenilirken Fulham ise konuk ettiği West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.