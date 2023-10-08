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Günün diğer maçlarında, Tottenham, deplasmanda Luton Town'ı 1-0 yenerken, Chelsea konuk olduğu Burnley'i 4-1 mağlup etti.

Galatasaray, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligdeki puanını 12'ye yükseltti.

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, 87. dakikada oyuna giren Scott McTominay'in 90+3 ve 90+7. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 galip gelmeyi başardı.

Konuk ekip, 26. dakikada Mathias Jensen'in golüyle öne geçti ve uzatmalara kadar skoru korudu.

Premier Lig 'in 8. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United , Old Trafford'da Brentford 'u konuk etti.

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