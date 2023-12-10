Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu galibiyetle Tottenham puanını 30'a çıkarırken Newcastle United ise 26 puanda kaldı.

Tottenham 'da Richarlison, 60. dakikada bir gol daha bularak takımını 3-0 öne geçirirken Son Heung-Min'in 85. dakikadaki penaltı golüyle fark 4'e çıktı.

Premier Lig 'deki 15. hafta maçında ev sahibi ekip, 26. dakikada Iyenoma Udogie ve 38. dakikada Richarlison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.