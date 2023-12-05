İstanbul

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Sky ve TNT için sezon başına minimum 270 canlı maç yayınlamak üzere 6,7 milyar sterlinlik yeni bir rekor yerel televizyon anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın, BBC Sport kanalının maçların önemli anlarını yayınlamaya devam etmesini de kapsadığı kaydedildi.

Sky, TNT ve BBC ile yapılan üç anlaşmanın da 2025/26 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayacağı ifade edildi.

Bu dört yıllık anlaşmanın rekor kırarak, Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar imzalanan en büyük spor medyası hakları anlaşması olduğu vurgulandı.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 3 yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5,1 milyar sterlin olmuştu.