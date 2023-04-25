İSTANBUL- Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. 20. yüzyıl Türkiye’sinin tarihini ve toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri odağına alan programda, Salt’ın sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında derleyerek erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan sergi projeleri, konuşmalar ve film gösterimleri yer alacak.

Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamındaki programların ilkinde tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, erken Cumhuriyet döneminde ekonomi ve toplumsal yapıyı değerlendirecek. Prof. Dr. Zafer Toprak, 9 Mayıs Salı günü saat 18.30’da Salt Galata’daki Atölye II-III’te gerçekleştireceği “Erken Cumhuriyet’te Ekonomi ve Toplumsal Yapı, 1923-1946” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin iki dünya savaşı arası dönemine odaklanacak. Tek parti döneminin ekonomi politikasını ve toplumsal yapısındaki köklü dönüşümleri irdeleyerek, yurttaş kimliğini kazanan “yeni insanın” ve laik bir toplumun oluşumuna değinecek. Bir tür “toplumsal devrim” niteliği kazanan bu süreci dönemin koşulları içerisinde değerlendirerek, toplumsal dönüşümlerin yarattığı açılımları gündeme getirecek.

HABER: ERCAN AYDIN