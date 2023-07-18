İSTANBUL - Tarihi Yedikule Hisarı’nda anneler ve çocukları keyifli vakit geçirdiler. Etkinlikte anneler, çocuklarının rutinlerini daha iyi anlama ve yönetme konusunda bilgi edindiler. Psikolog Songül Dakak, seminerinde düzenli ve organize bir hayatın çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerindeki önemini vurguladı. Etkinlik, ebeveynlere sağlıklı rutinler oluşturma konusunda bilgi ve destek sağlamak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Program sonunda katılımcılara Kadın ve Aile Birimi ile Fit Fatih broşürleri dağıtıldı ve ayrıca Yedikule Bahçe tohumları hediye edildi.

HABER: METE YILMAZ