Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonun ülke ekonomisindeki ana sorunlardan birisi olduğunu belirterek, “Temel sorunlardan birinin enflasyon artışındaki hızlanma olduğu aşikar. Bundaki ana etmenin de rublenin zayıflaması olduğu çok net. Uygun kararları zamanında, gecikmeden vermek gerekiyor." dedi.

Putin, Rus federal bütçesine dair yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisine yönelik 2023 büyüme tahmininin nisanda yüzde 1,2 seviyesinde öngörüldüğünü kaydeden Putin, “Ancak bu seviyeyi geçtik, ekonomik büyüme yıl sonunda yüzde 2,5 ve hatta yüzde 2,8’e ulaşabilir.” diye konuştu.

Federal bütçedeki durumun istikrara kavuştuğunu belirten Putin, “Bu yıl bütçede ufak bir açık vardı ancak ağustosta tekrar fazla verdi. Petrol ve doğal gaz dışı gelirlerde geçen yıla kıyasla büyük bir artış yaşanması önemli.” dedi.

Putin, Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin de temmuz ve ağustosta geçen yılki seviyeleri yakaladığına işaret etti.

Rus ekonomisindeki temel sorunlardan biri olarak enflasyona işaret eden Putin, “Temel sorunlardan birinin enflasyon artışındaki hızlanma olduğu aşikar. Bundaki ana etmenin de rublenin zayıflaması olduğu çok net. Uygun kararları zamanında, gecikmeden vermek gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Batılı ülkelerin Rus ekonomisine “benzersiz” bir dış baskı yaptığını vurgulayarak, “Rusya ekonomisinin toparlanma sürecinin tamamlandığını söyleyebiliriz. Kesinlikle benzeri görülmemiş bir dış baskıya, sözde Batı blokundaki bazı yönetici elitlerin yaptırım saldırılarına karşı koyduk.” dedi.

AA