Edirne

Edirne Şahi Spor Kulübünde küçük yaşlarda güreşe başlayan Gümüşdağ kardeşler, hem minderde hem de çayırda başarılı performans sergiliyor.

Birlikte antrenman yapan kardeşler, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Kırkpınar'da kilo ve yaşına göre tozkoparan boyunda güreşmesi gerekirken geçen yıl kürsü yaptığı için ayak boyuna yükselen Bayram Gümüşdağ (15), Kırkpınar'da iddialı olduğunu söyledi.

Güreşte elde ettiği başarıların motivasyonunu artırdığını belirten Gümüşdağ, "2021'de 12-13 Yaş Milli Takım Serbest Güreş Takım seçmelerinde 62 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Aynı yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik-2 boyunda birinci olmayı başardım. Geçen yıl yapılan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de üçüncülük elde ettim. İnşallah bu yılki hedefim Kırkpınar şampiyonu olup Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Küçük kardeşi Aydıncan ile antrenman yaptıklarını belirten Gümüşdağ, birbirlerine destek olduklarını dile getirdi.

Kırkpınar'da zirveyi hedeflediklerini vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"İki kardeş birbirimize yardımcı oluyoruz. Kardeşime, güreşirken yaptığı hataları söylüyorum. Nasıl besleneceği, hangi saatte yatacağı gibi performansı etkileyecek konularda bilgiler veriyorum. Bazı zamanlarda da o bana uyarılarda bulunuyor. 'Abi birlikte daha çok idman' yapalım diye belirtiyor. Bize maddi ve manevi yönden destek veren kulüp başkanımız Şamil Doğu Delen'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Kırkpınar'da güzel dereceler elde edeceğiz."

Aydıncan, güreşe ağabeyinden etkilenerek başladı

Ağabeyinden etkilenerek güreşe başladığını belirten Aydıncan Gümüşdağ (14) ise 5 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.

Güreşi çok sevdiğini dile getiren Aydıncan Gümüşdağ, "Kırkpınar'da teşvik-1 boyunda güreşiyorum. Geçen yıl Kırkpınar'da ve katıldığım Türkiye şampiyonasında üçüncü oldum. Kırkpınar'a kısa bir süre kaldı. Antrenmanlarımız devam ediyor. Hedefim Kırkpınar'da kürsüye çıkıp birinci olmak." diye konuştu.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de Gümüşdağ kardeşlerin gelecek vadettiklerini söyledi.

Güreşe başladıkları günden bu yana gelişim gösterdiklerini vurgulayan Delen, "Hem yağlı güreşte hem minderde güreşen sporcularımız başarılı şekilde ilerliyor. İkisinden de Kırkpınar'da şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA