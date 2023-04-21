İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'de bayram sabahı, "Bayram Namazı" programı ile başlayacak. Canlı yayınlanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım göstereceği program, 05.50'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Ardından Serdar Tuncer'in sunumuyla "Bayram Sevinci" programı izleyicilerle buluşacak. Saat 08.30'da canlı yayınlanacak program, Sultanahmet Meydanı'ndan gerçekleşecek.

Aynı gün saat 21.40'ta ise "Bayram Havası" isimli Türk sineması izleyiciyle buluşacak.

Ramazan Bayramı boyunca her gün TRT Haber ekranlarında saat 15.20'de yayınlanacak "Bayram Dediğin" programında ise eski bayramlardan unutulmaz anılara kadar pek çok konu konuşulacak.

TRT Belgesel'in sevilen belgeselleri yeni bölümleri ile ekranlara gelecek

TRT Belgesel ekranlarında bayram boyunca tarihten maceraya, yemekten kültüre kadar sevilen pek çok program yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Ulak", "Yüzer Evim", "Ormanın Sırrı Karakulak", "Şehirden Uzakta", "Yiyeceğin Serüveni", "Oyunbozan" ve "Tarihin Efsaneleri" programlarının yeni bölümleri bayramın üç gününde TRT Belgesel ekranlarında olacak.

TRT'de müzik ziyafeti yaşanacak

TRT Müzik'te, 21 Nisan saat 19.30'da "Arşivden Bayram Özel", 21.00'de "Akşam Sefası Bayram Özel" programları yayınlanacak. Ayrıca "Nostalji Konserleri" programı ile 22 Nisan saat 15.00'te İbrahim Tatlıses ve 23 Nisan saat 17.15'te Müslüm Gürses'in konserleri izleyicilerle buluşacak.

22 Nisan saat 21.00'de yayınlanacak "Metin Şentürk ile Gönülden Gönüle Bayram Özel" programında ise Metin Şentürk ve konuklarıyla hayata dair müzik dolu bir sohbet gerçekleşecek.

TRT Türk'te bayram coşkusu

"Hoş Geldin Ramazan Bayram Özel" programı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 21 Nisan'da TRT Türk ekranlarında olacak.

Bayram namazı ile başlayacak ve Süleymaniye Camii'nden canlı olarak gerçekleşecek programda akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, müzisyenler ve oyuncular TRT Türk ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Avrupa ve Asya'da yaşayan vatandaşların duygularının da iletileceği programda bayrama özel etkinlikler, ilahiler ve sohbetler gerçekleşecek.

TRT Türk'ün sevilen dizisi "Memleket Kreuzberg"un Ramazan Bayramı özel bölümü ise 22 Nisan saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Renkli içerikler TRT Kürdi ekranlarında

TRT Kürdi'de bayram boyunca birbirinden renkli içerikler izleyiciyle buluşacak. Bayramın ilk günü saat 23.15'te İranlı çağdaş halk müziği topluluğu "Rastak Müzik Grubu"nun konseri, 22 Nisan saat 20.15'te "Ozan", 23 Nisan saat 20.15'te ise "Akustik Kürdi" programları TRT Kürdi'de olacak.

TRT Radyoları'ndan birbirinden özel programlar

TRT Radyoları, bayram süresince özel içerik ve programlarla dinleyicisi ile olacak. TRT Radyoları'nda ve TRT bölge radyolarında Ramazan Bayramı'nın dini ve milli açıdan önemi dinleyici ile paylaşılacak.