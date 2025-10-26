ANTALYA (AA) - 10. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Ceza sahasındaki Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra faul gerekçesiyle iptal edildi.

13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ara pasına hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Crespo, meşin yuvarlağı kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda hareketlenen Opoku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu kale önünde tamamlayan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov'un sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda topa hareketlenen Da Costa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada serbest vuruşu kullanan Abdulkadir Ömür'ün ortasına hareketlenen Giannetti'nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda, top üst direğe çarpttıktan sonra auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan defansın arkasına sarkan Harit'in ortasına hareketlenen Da Costa, topu göğsüyle Kaluzinski'nin önüne bıraktı. Kaluzinski'nin kale önünden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

88. dakikada paslarla ceza sahasına giren konuk ekipte Harit, topu uygun pozisyondaki Shomurodov'a bıraktı. Shomurodov'un yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Muhabir: Süleyman Elcin