İSTANBUL (AA) - Red Bull tarafından düzenlenen bisiklet etkinliği Red Bull Geç Kalma'nın Büyükada, Burgazada ve Heybeliada etaplarında kazananlar belli oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, Shimano ve Segway partnerliğinde Büyükada'dan başlayan yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada'daki final etabıyla sona erdi.



Yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı Red Bull Geç Kalma'da her etap sonunda belirli sayıda yarışmacı elendi. Etaplar sonunda ilk 30'a kalan yarışmacılar, Büyükada'daki final etabında mücadele etmeye hak kazandı.



Zorlu tırmanışlar, adalar arasındaki geçişler ve zamanlamanın belirleyici olduğu parkurda, kadınlar kategorisinde Meryem Doğan birinciliğe ulaşırken, Firdevs Bozkurt ikinci, Melek Sadi Serttaş üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Samet Bulut yarışı zirvede tamamladı. Deniz Örnek ikincilik, Gökhan Uzuntaş ise üçüncülük elde etti.

Erkekler genel klasman birincisi Samet Bulut, hem Burgazada tırmanış lideri hem de Heybeliada etabının en hızlısı ödüllerinin de sahibi oldu. Amatör sporcular kategorisinde erkekler arasında en uzun mesafeyi kat eden isim ise Yunus Özdemir oldu.

Red Bull Geç Kalma'da, Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da yer aldı.