İSTANBUL- Resa Saffa Park 2018’den bu yayınladığı Sassy (2018), God is Drunk (2018), Love Ain't Free (2020), Dandelions (2021), Candles (2021), Tendencies (2022), Cheap Disposition / Bitre Miner (2022), Kids Lack Rock 'n' Roll (2022) isimli sekiz teklisi ve 2020 yılında ‘Dumb & Numb’, 2022 yılında ‘Spaces’ albümleriyle kısa zamanda müzikal kariyerine fazlaca üretim sığdırdı. Yumuşak ve ruhani sesiyle “Norveç’in Lana Del Rey’i” olarak anılan, uluslararası çalma listelerinde sıkça dinleyicilerin karşısına çıkan, konserleriyle dinleyici kitlesini emin adımlarla arttıran Resa Saffa Park %100 Müzik katkılarıyla 27 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor.

HABER: METE YILMAZ