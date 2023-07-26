İSTANBUL- Yılmaz Gruda için 27 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlenecektir.



Sanatçı, Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.





YILMAZ GRUDA



Aktör, yönetmen, çevirmen, oyun yazarı ve şair Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti.







Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Attila İlhan ile birlikte şiirde mavi hareketini yarattı. Oyun çevirilerinin yanı sıra kendi yazdığı oyunları da sahneye koydu. Çarmıhtaki Yeni Mehmet, Çerçi Zeus, Sultan Abdülaziz Vakası gibi edebiyatın farklı alanlarında değerlendirilebilecek sevilen eserlere imza attı. Oyunculuğa tiyatronun yanı sıra beyazperde de devam eden Gruda, 1958’den 2023’e kadar sayısız sinema filminde rol aldı. En son Üç Günlük Dünya, Mahalleden Arkadaşlar, Rüzgargülü filmlerinde izlediğimiz Gruda,ekranlarda da İşler Güçler, Rumi, Yabancı Damat, Kavak Yelleri gibi dizilerle izleyiciyle buluştu. 70. Sanat yılında yazıp yönettiği Gülmeye Geldik Dünyaya oyununu sahneye koydu. 2020’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Çehov’un Evliliğin Halleri’ni çeviren, derleyen, yöneten ve aynı zamanda oyuncu olarak 90 yaşında sahnede yer aldı. Sanattan ve yaşamdan hiç kopmayan usta sanatçı, bir öğretmen ve mentor olarak gençlere her zaman destek ve örnek oldu.







ÖDÜLLERİ



1999: Behçet Aysan - Şiir Ödülü - Çerçi Zeus



2003: Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödüllü - "Marathon "Bir Uzun Koşu"



2016: Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü



2018: Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Onur Ödülü



2021: Harput Kısa Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü



İstanbul Şehir Tiyatrolarında Yılmaz Gruda’nın çevirisini ve uyarlamasını yaptığı oyunlar;



* Ayı Madved 1963 (çeviri)

* Bir Evlenme Teklifi 1981 (çeviri)

* Ayı (çeviri)

* Sayfiyede Yaz (çeviri)

* Pinokyo 1966-67 VE 2011-12 SEZON (OYNANMIŞ) (uyarlayan)

* Küçük Prenses Sara 1967-68 (OYNANMIŞ) (uygulayan)

* Kuğunun Şarkısı 2022 (OYNANMIŞ) (çeviren)



HABER: METE YILMAZ