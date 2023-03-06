Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.285,46
ALTIN
1.128,19
DOLAR
18,91
STERLİN
22,77
EURO
20,14
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Genel Kurul Toplantısına Davet
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının...
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 147 Personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B...

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'da acil yıkım kararı verilen binalardaki çalışmalar devam ediyor.

06 Mart 2023 Pazartesi 11:45
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor
Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilgili birimlerin görevlilerince hasar tespit işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor.

Bu kapsamda Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 8 katlı binada yapılan yıkım çalışması, havadan görüntülendi.

Yıkım sırasında yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanEnkaz KaldırmaBinaların Yıkımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den toplantı daveti
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den toplantı daveti
26 taşınmaz kiraya verilecek
26 taşınmaz kiraya verilecek
Yeni Çağrı Gazetesi 15 Mart 2017 Çarşamba Tarihli Resmi İlanları
Yeni Çağrı Gazetesi 15 Mart 2017 Çarşamba Tarihli Resmi İlanları
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans