İstanbul

Onay, eylül ayında Kadıköy'deki Page Cafe Gallery'de sanatseverleri ağırlayan kişisel sergisini ve sanat anlayışını anlattı.

Geleneksel formları, grafik niteliği ağır basan farklı bir estetik duyarlıkla yeniden yorumlayıp kompoze ederek aktaran sanatçının, tuval üzerine akrilik çalıştığı, "Balbal", "Gök Klan","Göl Klan", "Budun" ve "Düğüm" adlı eserleri sergide yer aldı.

Sanatçı, görülen eserlerinin Türk sanatının köklü motiflerinden esinlenerek 2005'te ürettiği seriden oluştuğunu aktardı.

Yaptığı resimlerde 'görmek' ve 'gönül' kavramlarını bir araya getirmeye çalıştığını dile getiren Onay, "Bizde 'Göz gördü, gönül sevdi' diye bir söz vardır. Bakmak ile görmek başka şeylerdir. Görerek üstüne düşünürsünüz, tefekkür edersiniz. Gönül kelimesi başka dilde karşılığı olmayan bize özel bir kavram. Bu eserlerin gönüllere hitap etmesini istedim." diye konuştu.

"Tasarım yapmak güzel ama resim bambaşka"

Ömer Onay, çalışmalarında renklere de çok dikkat ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kök boyalarla yapılan renklerle çalışıyorum. Bunlar bitkilerden, böceklerden yapılan boyalar, yani doğadan gelen şeyler. Renkleri bir şekilde tekrar hayata kazandırmaya çalıştım. Resimlerle, biçimlerle, grafik diliyle bir harmoni oluşturdum. Mutluluğun resmini çizmeye çalıştım. Serginin adını da 'Noktürn' yani gece yapılan resital koydum çünkü bu eserlerim de doğaçlama sonucu ortaya çıktı."

Sanat alanında gözlemin önemine de işaret eden Onay, sanatçıların göz terbiyesini özel olarak çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Sanatçı, tasarım ile sanat arasındaki ayrıma dikkati çekerek,"Evet tasarım yapmak gerçekten özel bir şey ama tasarım piyasaya sunulan bir üretim ve müşterisine uygun üretilen bir şeydir. Resim bambaşka. Onun felsefesini kendiniz yaratıyorsunuz ve kalıcı hale getirebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Onay, sergide yer alan "Göl Klan" adlı eserinden elde edilecek gelirin, deprem bölgelerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden yüksek Öğrenim Öğrenci Yurduna bağışlanacağını belirterek, "Ufakta olsa bir katkımız olmasını ve geleceğe dair kalıcı bir şeye vesile olmasını istedim." açıklamasını yaptı.

Ömer Onay kimdir ?

Ressam Ömer Onay, 1958'de Trabzon'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 1984'te mezun olan sanatçı, uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yaptı.

Onay, 1990-2009'da kendi kurduğu reklam ajansını yönetti. Sanatçı 2005'ten itibaren resim çalışmalarına ağırlık verdi.

AA