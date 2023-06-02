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Caminin içerisinde ve dışarısında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Parçalar kubbeye eğimli merdiven aracılığıyla işçiler tarafından tek tek taşındı.

Alem, restorasyon kapsamında yerinden sökülmüştü. Onarım gereken yerlerine müdahale edilmesi sonrası alemin altın varak kaplaması yapıldı.

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