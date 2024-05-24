Bu yıl 14.'sü düzenlenen Uluslararası Altın Melek Ödül Töreni, Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Rezzan Ogül Yıldız, "Tarot Öğretisine Yenilikçi Yaklaşım" kategorisinde ödüle layık görüldü.

32 Yıldız tarot öğretisi ile çalışmalar yapan Rezzan Ogül Yıldız , Törende yaptığı konuşmada, spiritüel farkındalık yaratma ve kadim öğretilerin doğru enerjiler ve bilgilerle kullanılmasının önemine değindi. Tarot öğretisinin bireylerin spiritüel yolculuklarında daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

HABER: SEDAT SARIKAYA