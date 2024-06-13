Müzik sektöründe canlı performansları ile uzun yıllardır sahne alan başarılı yorumcu Davit Doğan 2 yıl aradan sonra “Psikoloji “ isimli yeni teklisini dinleyici ile buluşturdu .





Söz ‘ü Cumhur Çiğciye ,müziği ve düzenlemesi İsmet Taşçeşmeye ait olan şarkının mix ve mastering ‘i ise Koray Püskül tarafından hazırlandı .



“Psikoloji “isimli şarkının video klibi ; Süleyman Zengin Bir güzellik merkezi sponsorluğunda ,Emre Kol yönetmenliğinde şarkının ruhunu anlatan kareler eşliğinde, profesyonel bir ekiple iki günde çekildi .





Davit Doğan ‘ın “Psikoloji “ isimli yeni şarkısı Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve video klibiyle Netd Müzik YouTube kanalında yayında!

HABER: DİNÇER KARACALAR