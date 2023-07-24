Haber: Mert Osman Erman

Lindos'ta, Rodos'un güneydoğu sahilinde yaşayan 19 yaşındaki Edisa ve ailesi, adayı vuran yangınlarda etkilendiler.

Aileleri, buradaki birçok otelde çalışan herkes, hafta sonu binlerce tatilciyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sıcaklıktan korunmak için Glystra plajındaki bir tente altında sığınırken onlarla karşılaştık. Edisa konuşurken, aile evcil hayvanlarını güvenliğe götürdükleri küçük sarı kuşlar, kafeslerinde cıvıldıyordu.

Sadece birkaç gün önce turistler burada güneşin tadını çıkarıyor, parıldayan mavi suya dalıyorlardı. Şimdi geriye sadece bir kafenin izlerinin yanmış kalıntıları ve yerel bir turizm işletmesinin yanmış iskeleti kaldı. Edisa'ya evlerinin zarar görmeden kurtulduğu söylenmişti, ancak yangın hala yakında sürüyor ve bölgenin büyük bir kısmı zarar görmüş durumda. Buradaki geleceği için endişeleniyor.

"Bunun düzeltilmesi yıllar sürecek ve sanırım tüm bu yaşananlardan sonra turistler buraya geri gelmek istemeyecekler," diyor.

Kuvvetli rüzgarlar, plajın üzerine duman kokusunu taşıyordu, güneşte bronzlaşmış bir adam yansıtıcı güneş gözlükleriyle su sporları kiralama işletmesinin enkazını görmeye geldi.

Takis Mitropoulos pesimist görünüyordu, ama umutlu.

"İşimizi kaybettik. Ama sağlığımız iyi ve umarım her şeyi tekrar düzeltebiliriz. Sağlığımız iyi olursa, her şeyi düzeltebiliriz."

Ancak sonra bir telefon geldi ve aceleyle uzaklaştı. Yangın tekrar yayılıyordu. Buradaki herkes tetikte, rüzgarın yönünü değiştireceği anı bekliyor.

Bunun yerel topluluğa korkunç bir etkisi olduğunu anlattı Kyriakos Sarikas, Lindos'taki en gözde otellerden birinde yönetici olan kişi.

Büyük ve serin lobisinin etrafında adımlarımız yankılandı. Tüm misafirler hafta sonu tahliye edildi. Ancak, ekledi, birçok yerel çalışan da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Konuştuğumuz sırada, yetkililer birkaç başka köyün tahliyesini duyurdu.

"Bunun gibi bir kutsal kitaptan felaket gibi," diyor.

Otel kendisi hasar görmemişti ve yangınlar hala devam ettiği için yıkımın tam boyutunu tam olarak değerlendirmek için henüz erken, ancak bölgedeki yanmış manzaralardan dehşete düştü.

"Bunun sonucunda buradaki tüm alanın yeniden düzeltilmesi için bir plana ihtiyacımız var. Otel, oteldir - onu yeniden yapabilirsiniz, boyayabilirsiniz - ancak dışarıdaki doğa en önemli şeydir, çünkü tüm bunlar karşı karşıya olduğumuz çevresel krizin sonucudur."

Kuzeye doğru geri dönerken, kalın duman batıdaki ormanlık yamaçları örttü ve itfaiye araçları yol kenarında toplandı. Malona köyünden tahliye edilen insanlar, evlerini ve geçim kaynaklarını yıkılmaktan korumak için yangın söndürme ekiplerinin çabalarını izlemek için dürbünlerle birlikte toplanmışlardı.