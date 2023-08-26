Haber: Damla Oya Erman

The Watch Register, veri tabanına kaydedilen hırsızlık veya kayıpların, eğer mevcut oranıyla devam ederse, yıl sonuna kadar "ABD'den bildirilen hırsızlıkların ve kayıpların yıllık artışının yüzde 77,5 artabileceğini öngörüyor.

Ancak The Watch Register İş Geliştirme ve Kurtarma Müdürü Catherine Alexander, "Ancak, son çeyrekte bildirilen hırsızlıklar hızla artmaya devam ederse, bu oran potansiyel olarak çok daha yüksek olabilir" diye belirtti.

Büyük bir veri tabanı olan The Watch Register'ın veri tabanında, saatlerin yüzde 9'u ABD'de kayboldu veya çalındı. 21 Ağustos tarihli bir basın açıklamasında grup, bu durumun Amerika'yı Almanya (%9) ve İngiltere (%47) ardından üçüncü en büyük paya sahip ülke yaptığını belirtti.

2022 yılında dünya genelinde yaklaşık 6 bin 800 saat The Watch Register veri tabanına çalınmış veya kaybolmuş olarak kaydedildi ve bu, veri tabanının toplam izlediği miktarı 80 bine çıkardı. Bu kayıtlar, önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi.

Bu saatlerin tahmini değeri 1.26 milyar doların üzerinde (1 milyar sterlin), dünya genelinde kaybolan veya çalınan tüm saatleri içermeyen veri tabanı söyledi.

Bir saatin The Watch Register veri tabanına eklenmesi için sahibinin "benzersiz seri numarasını ve suç referans numarası gibi kaybı kanıtlayan bilgileri sunması gerekiyor." Veri tabanının web sitesine göre 850'den fazla marka bulunuyor.

En çok kaybolan veya çalınan marka açık ara ile Rolex'ti. The Watch Register'a göre, veri tabanındaki saatlerin yüzde 44'ünü temsil ediyordu.

Lüks markalar Omega, Breitling ve Tag Heuer de veri tabanına kayıtlı olanlar arasında yüksek sıralamalara sahipti, ancak toplam saatlerin sadece düşük yüzdesini oluşturuyordu. Veri tabanına göre, bu saatler sırasıyla yüzde 7, yüzde 6 ve yüzde 5 oluşturuyordu.

Veri tabanı, Cartier'ın kayıp veya çalınmış saatlerin yüzde 4'ünü, Patek Philippe'in ise yüzde 3'ünü temsil ettiğini belirtti.

"Yüksek değer ve prestijleri, sofistike ve uluslararası suç ağlarının dikkatini çekmeye devam ediyor, bu da onları hırsızlık için önemli bir hedef haline getiriyor" dedi The Watch Register Yönetici Direktörü Katya Hills.

Veri tabanı sahiplerinin "saatleri için yeterli sigorta olduğundan, saatlerinin fotoğraflarını çektiğinden ve saatin benzersiz seri numarasını not aldığından emin olmalarını, bu da kaybolması veya çalınması durumunda saatin geri bulunmasına yardımcı olacaktır" diye önerdi.

The Watch Register'ın verileri, lüks saatlerin tüketiciler arasında popülaritesini sürdürmeye devam etmesinin ardından geldi.