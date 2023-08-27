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Yetkililer, ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi ( DSU ) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

BÜKREŞ AA- Olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia 'da meydana geldi.

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