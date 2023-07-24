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Gemide eğitim alan 2'si Türk 74 öğrencinin de yer aldığı 154 kişiyle İzmir'e gelen gemi, 27 Temmuz'a kadar limanda olacak. Gemi, belirli saatlerde halkın ziyaretine açılacak.

İstiklal Marşı ile Romanya Milli Marşı'nın okunmasının ardından Başkonsolos Stefan ve davetliler, gemiyi gezdi.

Romanya 'nın İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan ve konsolosluk yetkilileri, Torbalı Belediyesi Bandosu eşliğinde gemiyi karşıladı.

Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi

Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi

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