Haber: Damla Oya Erman

Rostock belediye binası genişletme çalışmaları sırasında yapılan kazılarda, ortaçağ tuvaletine ait kalıntıları ortaya çıkaran arkeologlar, dikkat çekmeyen bir kurşun parçası buldular.

Tarihi kayıtlar, bölgede bir zamanlar 14. yüzyılda inşa edilmiş çift çatılı güzel bir evin bulunduğunu gösteriyor.

Kurşun parçası açıldığında, "sathanas taleke belzebuk hinrik berith" ifadelerini içeren bir şeytan laneti olduğu ortaya çıktı. Bu lanet, Taleke adındaki bir kadın ve Heinrik (Hinrik) adındaki bir adamı hedef alıyor.

Metin, Batı Avrupa'da 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılmış olan Gothic minuscule veya Textura olarak bilinen bir yazı tipinde yazılmıştır.

Araştırmacılara göre, Rostock'taki bu keşif, özellikle belzebuk (Beelzebub) adına yapılmış bir büyü içermesi nedeniyle son derece nadir bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Berith'in lanette anılması, Rabbinik geleneklere göre Beelzebub ile eşitlenen Baʿal Berith'e işaret etmektedir.

Lanetin motivasyonuyla ilgili spekülasyonlar arasında ilişkinin sona erdirilmesi, karşılıksız aşk hissi, kıskançlık veya her iki adlandırılan birey üzerinde talihsizlik getirme niyeti yer alıyor.

Kazılar aynı zamanda 16. ve 17. yüzyıla tarihlenen mahzen ve temellerin kalıntılarını, eski bir su yolu izini ve İspanya'nın Valencia şehrinden gelen 15. yüzyıla ait bir lüster taçlı mavi kaseyi ortaya çıkardı.