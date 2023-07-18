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Ayrıca etkinliğe 60 ülkeden 3000'den fazla delegenin katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmacı olarak katılacağı etkinliğe, birçok Afrika ülkesinden devlet başkanı düzeyinde katılım olacak.

İki gün sürecek zirvede, Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rusya-Afrika Zirvesi , 27 Temmuz'da St. Petersburg'da ExpoForum Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak.

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