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Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 27 Ekim’de 200 baz puan artışla 15’e yükseltmişti.

Açıklamada, enflasyon dinamiklerine bağlı olarak, ekonomik kalkınmayı da göz önünde bulundurarak faiz oranında ilave kararların alınacağı kaydedildi.

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği belirtilen açıklamada, “ Rusya Merkez Bankası , politika faizi ni yüzde 16 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği kaydedildi.

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