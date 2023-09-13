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Açıklamada, Ukrayna seyir füzeleri nin isabet etmesi sonucu onarımı süren 2 Rus gemisinin hasar gördüğü kaydedildi.

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Rus hava savunma sistemlerinin 7 seyir füzesini düşürdüğü belirtilen açıklamada, devriyedeki "Vasiliy Bıkov" gemisinin bütün Ukrayna insansız deniz araçlarını yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sivastopol şehrindeki Orconikidze isimli gemi onarım tesisine 10 seyir füzesi ve Karadeniz donanmasına ait gemilere denizde 3 insansız deniz aracıyla saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

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