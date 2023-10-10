Rusya'da yaşayan Çeçen ressam Rustam Yahihanov, sanat aracılığıyla kendi kültürünü anlatarak ön yargıları aşmaya çalıştığını belirtti.Çeçen ressam Yahihanov, resim sanatıyla ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelesini anlattı.

Çeçenistan'da dünyaya geldiğini ve küçüklüğünden beri resme ilgisi olduğunu aktaran Yahihanov, "Resim sanatıyla ilgili ilk derslerimi okulda aldım. Daha öğrenciyken tanıştığım ünlü Çeçen bir ressam yeteneğimi fark etti ve kendimi geliştirmeme yardımcı oldu." dedi.

Yahihanov, 2004'ten bu yana Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşadığını ve St. Petersburg Sanat Akademisinde ders verdiğini dile getirerek, "İkinci Rus Çeçen savaşı sırasında bana kötü davranırlar diye çok korktum fakat öyle olmadı. Petersburg ikinci evim gibi oldu." ifadesini kullandı.

St. Petersburg'un çok kültürlü yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yahihanov, Rusların, Kafkasyalıların barışçıl bir halk olduğunu anlaması için sanatı kullandığını söyledi.

Yahihanov, öğrencilerinin sadece Ruslardan oluşmadığını, farklı milletlerden onlarca öğrenciye ders verdiğini kaydederek, "Vatanımdan uzakta yaşayan bir ressam olarak benim asıl amacım sanatımla insanlara kültürümüzü tanımak." diye konuştu.

"Ruslara kahramanlarımızı tanıtmak istiyorum"

Rusya ile Kafkas halklarının geçmişte savaştıklarını anımsatan Yahihanov, "Bizim kendi tarihimiz ve bağımsızlığımız için mücadelemiz oldu. Çok fazla kan döküldü ama ayakta kalmayı başardık. Kafkasya şu an Rusya'nın parçası, gençlerin bunu anlaması önemli." ifadesini kullandı.

Yahihanov, Kafkas halklarının Rusya'da kendilerini "öteki" olarak görmemesi için uğraştığından bahsederek, iki topluluğun yakınlaşmasını sağlamak için St. Petersburg'da Kafkas Efsaneleri isimli sergi açtığını belirtti.

Sanatın farklı milletleri bir araya getireceğine ve ayrımcılığı bitireceğine vurgu yapan Yahihanov, "Rusya büyük ve çok uluslu bir ülke. Ruslara Kafkasya'nın kahramanlarını tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Yahihanov, açtığı sergilerle ilgili özellikle Ruslardan olumlu tepkiler aldığını dile getirerek, eserlerini gören kişilerin daha sonra Kafkasya üzerine okumalar yaptığını duyunca gururlandığını söyledi.

Rusya'daki Müslüman karşıtı yaklaşımları yapıcı diyalog yoluyla aşmaya çalıştığını aktaran Yahihanov, şöyle devam etti:

"Bir sergide İmam Şamil, Şeyh Mansur gibi isimlerin olduğu resimlerim yer aldı. Çalışmalarım çok beğenildi. Sergi bittikten sonra resimlerimi toparlarken bir rehber bana 'Bazı ziyaretçiler neden burada İmam Şamil'in resmi sergileniyor diye şikayet etti' dedi. Ben de ona bunun Rusya'nın tarihi olduğunu anlattım. İnsanlar İmam Şamil'in kim olduğunu bilsin istiyorum. O özgürlük için mücadele etti tarihi bilmek ve okumak önemli. Ben çok mutluyum çünkü sanatımla insanlara Kuzey Kafkasya'nın ilk İmamı Şeyh Mansur'u anlatma ve tanıtma imkanım oldu. Bir ziyaretçi kendi görüşünü söylediği için hiç alınmadım."

"Rusya'da toplumsal değil bireysel ırkçı saldırı var"

Yahihanov, Rus ve Kafkas halklarının birlikte yaşama kültürünün tam oluşmadığı görüşünü paylaşarak, iki tarafın da ırkçı saldırılara meyilli olduğunu kaydetti.Rusya'daki bireysel ırkçı saldırıların varlığının inkar edilemeyeceğini ifade eden Yahihanov, "Rusya'da bir Kafkas kavga etse ya da bireysel bir suça karışsa Ruslar tarafından milliyeti üzerinden anlamsız bir tepkiyle karşılaşıyor. Ben böyle durumlarda terazinin iki tarafına bakmaya çalışıyorum." dedi.

Yahihanov, Rusya'da Kafkasyalılara toplumsal değil bireysel saldırılar yapıldığını ve bunların bir millete mal edilemeyeceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğruyu söylemem gerekirse çoğu zaman Kafkasyalılar nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Aynı durum Kafkasya'ya gelip de oranın adetlerine uygun davranmayan Ruslar için de geçerli. Hangi milletten olursan ol çok uluslu bir ülkeye gidiyorsan oranın kanununa ve kurallarına uymak zorundasın. Eğer Çeçenistan'dan St. Petersburg'a veya Moskova'ya gidiyorsan oranın toplumunu anlayarak ona göre davranmalısın. Kendi milletini iyi şekilde temsil etmelisin."