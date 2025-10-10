İSTANBUL (AA) - Forbes tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi İşverenleri - 2025' listesinde 51. sıraya yükselen Sabancı Holding, Türkiye'deki şirketler arasında da birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomi ve iş dünyasının yayın organlarından olan Forbes dergisinin pazar araştırma şirketi Statista işbirliğiyle hazırladığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri - 2025' listesi açıklandı.

Araştırma, 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Şirketler, çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve kurumsal itibar gibi temel kriterlere göre değerlendirildi.

Tüm dünyadan 900 şirketin yer aldığı listede, kapsayıcı insan kaynakları politikaları, gelişim ve fırsat eşitliği yaklaşımı, esnek çalışma uygulamaları ve çalışan bağlılığı programlarıyla listenin 51. sırasına yükselen Sabancı Holding, aynı zamanda Türkiye'deki şirketler arasında ilk sırada yer aldı.

Son sekiz yıldır aralıksız olarak 'Dünyanın En İyi İşverenleri' arasında gösterilen şirket, geçen yıl listenin 195. sırasında bulunurken, bu yıl gerçekleştirdiği 144 basamaklık yükselişle, listedeki şirketler arasında en büyük sıçramalardan birine imza attı.

Sabancı Holding, geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde de 131. sırada yer almış, bu başarısıyla 2024'ün ardından 2025'te de listede en üst sırada bulunan Türk şirketi olmuştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, Sabancı Topluluğu olarak yalnızca şirketlerinin bugünkü başarılarıyla değil, geleceğe taşıdıkları hayalleriyle var olduklarını belirtti.

Zaimler, '100 yıllık mirasımızı gençlerimizin enerjisiyle, çalışanlarımızın cesareti ve vizyonuyla birleştiriyoruz. Bu başarı, Sabancı'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da geleceğini şekillendiren bir topluluk haline getiriyor. Bizim için asıl yatırım, insanımıza yaptığımız yatırımdır. Çalışanlarımızın tutkusu, cesareti ve yaratıcılığıyla ikinci yüzyılımıza çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.