İSTANBUL (AA) - Yılın ocak-ağustos döneminde yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 artırarak 31,2 milyona çıkaran ISG, ağustosta ulaştığı 4,7 milyon yolcuyla tarihinin en yüksek aylık trafiğini gördü.

Bu dönemde iç hatlarda 2,1 milyon, dış hatlarda ise 2,6 milyon yolcuya hizmet veren havalimanı, 10 Ağustos'ta 159 binin üzerinde yolcuyla günlük yolcu, 31 Ağustos'ta da 855 uçuşla günlük sefer rekorunu kırdı.

Kompakt terminal yapısı, dijitalleşme odaklı hizmet modeli ve düşük maliyetli hava yollarının ana üssü olması gibi stratejik avantajlarla öne çıkan ISG, Avrupa'nın 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanları arasında en hızlı büyüyen havalimanı konumunda yer alıyor.

Önemli başarılara imza atan havalimanı, 2026'da yolcu trafiğini 47 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

'Pegasus ve AJet gibi bütçe dostu hava yollarının ana üssü olmamız büyük bir avantaj'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu başarılardaki temel faktörlerin arkasında birkaç önemli unsurun olduğunu söyledi.

Maybek, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve şehre yakınlığı sayesinde 'Şehrin Havalimanı' olarak anılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın özellikle bu bölgede ve çevre illerde yaşayan yolcular için önemli bir ulaşım merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra Pegasus ve AJet gibi bütçe dostu hava yollarının ana üssü olmalarının da büyük avantaj sağladığını anlatan Maybek, 'Onların büyüme stratejileri, yeni destinasyon açılışları ve operasyonel başarıları, doğal olarak bizim yolcu trafiğimize de olumlu yansıyor.' dedi.

Kovid-19 salgını sonrasında artan seyahat talebiyle yolcuların daha kısa mesafeli ve uygun fiyatlı yurt dışı destinasyonlara yönelmesinin de büyümeyi destekleyen bir diğer faktör olduğunu vurgulayan Maybek, başarıyı yalnızca kendi performanslarının değil, hava yollarının, kamu otoritelerinin ve tüm paydaşlarının katkısıyla oluşan ortak bir ekosistemin sonucu olarak gördüklerini belirtti.

Ağustos ayında yolcu ve uçuş rekoru kırıldı

Maybek, ISG'nin ağustosta 4 milyon 700 bin yolcuya hizmet verdiğini aktararak 'Bunun 2,1 milyonu iç hat, 2,6 milyonu ise dış hat yolcusuydu. Bu, Sabiha Gökçen tarihinde ulaşılan en yüksek aylık yolcu sayısı oldu. Ayrıca 10 Ağustos'ta 159 bini aşkın yolcuyla günlük yolcu rekorumuzu, 31 Ağustos'ta ise 855 uçuşla günlük uçuş sayısı rekorumuzu kırdık.' dedi.

Kompakt terminal yapısı, iyi planlanmış operasyonel süreçler ve dijitalleşme temelli hizmet modeliyle yüksek talep dönemlerinde dahi yolculara kesintisiz ve verimli bir hizmet sunabildiklerini dile getiren Maybek, 'hızlı havalimanı' olma iddiasını sürdürürken, bu yapıyı destekleyecek operasyonel ve teknolojik yatırımlara da aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

'Yapay zeka asistanı çağrı yükünü azalttı'

Maybek, havalimanının 'hızlı, kolay, uygun maliyetli ve dijital' bir ikincil havalimanı modeliyle hem yolculara hem de Türk havacılığına katma değer sunduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

'Dünyada Londra-Gatwick, Paris-Orly, Tokyo-Narita, Pekin-Daxing ve Milan-Bergamo gibi büyük metropollere hizmet veren güçlü örneklerle birlikte anılıyoruz. CAPA-Centre for Aviation platformu tarafından 2024'te 'Büyük şehirlerdeki ikincil havalimanlarının stratejik önemi' konusunda örnek gösterilmemiz de bu modelin başarısını teyit etti. Bugün 53 ülkede 39 iç hat ve 110 dış hat olmak üzere 149 noktaya uçuş bağlantısı sağlıyoruz. İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli giriş ve bağlantı kapılarından biri olarak, kendimizi bir alternatiften ziyade tamamlayıcı bir güç olarak konumlandırıyoruz.'

Maybek, 'SAVVy' adlı üretken yapay zeka tabanlı dijital asistanın, havalimanlarında kullanılan ilk örneklerden biri olduğunu ve 9 ayda çağrı merkezi yükünü yüzde 30 azalttığını belirtti.

SAVVy'nin bu dönemde 30 binden fazla soruyu ek insan kaynağına gerek duymadan, 7-24 sürdürülebilir şekilde yanıtladığının altını çizen Maybek, 'Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisiyle geliştirilen SAVVy, misafirlerimizin Türkçe ve İngilizce sorularına gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi yanıt verebiliyor. Bu sayede özellikle yoğun dönemlerde kaynaklarımızı daha verimli yönetirken, yolcularımıza da hızlı, kesintisiz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz.' diye konuştu.

Maybek, geçen yıl yaklaşık 12 milyon avro yatırımla Bagaj Taşıma Sistemi'ni (BHS) yenilediklerine vurgu yaparak, gelen yolcu bagajlarının ortalama 10 dakikada teslim edilebildiğini, giden ve transfer bagajlarının ise check-in sonrası kısa sürede uçağa yüklemeye hazır hale getirildiğini ifade etti.

'Avrupa'nın en büyük 9. havalimanı konumundayız'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelecek hedeflerine de değinen Maybek, stratejik büyüme hedefleriyle Türkiye'nin havacılık sektörüne öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Maybek, geçen yılı 41,5 milyon yolcuyla tamamladıklarını belirterek şöyle devam etti:

'2025'in 9 ayında 35,6 milyon yolcuya ulaştık. Bu güçlü ivmeyle bugün Avrupa'nın en büyük 9. havalimanı konumundayız. Üstelik Avrupa'da 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanları arasında, açık ara en hızlı büyüyen havalimanıyız. Bu istikrarlı ilerleme sayesinde, 2026'da yolcu trafiğimizi 47 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.'

Artan yolcu talebine paralel olarak misafirlere daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için yatırımlarını ve yolcu akışını iyileştiren projelerin devam ettiğini ifade eden Maybek, dijital ve temassız seyahat uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını aktardı.

Maybek, terminalin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak ve misafir deneyimini daha akıllı, hızlı, rahat hale getirmenin öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

'Havacılıktaki global eğilimlerle uyumlu adımlar atıyoruz. Geleceğin akıllı hava ulaşım merkezlerinden biri olma hedefiyle Sabiha Gökçen artık sadece bir 'ikincil havalimanı' olmanın çok ötesine geçiyor. Önümüzdeki dönemde hem bölgesel hem de küresel havacılıkta adından daha sık söz ettiren, yolcuların ilk tercihi bir merkez olmayı sürdüreceğimize inanıyoruz. Dinamik büyüme ivmemizle bölgesel havalimanlarının da küresel ölçekte rekabet edebileceğini göstermeye devam edeceğiz.'

