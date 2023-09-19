Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2019 yılında Özbekistan’ın Buhara şehrinde Buhara Devlet Tıp Enstitüsü işbirliğiyle İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ardından Taşkent’te de Hemşirelik Fakültesi kurdu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Oktam İsmailov ve Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Feyzioğlu ve davetliler açılış merasimine katıldı.

Etkinlikte konuşan Bekar, yurt dışında çeşitli eğitim ve sağlık hizmetleri faaliyetleri bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Türkiye’nin yurt dışındaki haklı gururu olduğunu kaydetti.

Bekar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini, liderler arasında kurulan samimi ilişkilerin ülkeler arasındaki ilişkilere de olumlu yansıdığını vurguladı.

İki ülke sağlık bakanları ve sağlık kurumları arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğinin altını çizen Bekar, son olarak Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları toplantısı kapsamında Türkiye-Özbekistan Sağlık Forumu’nun yapıldığını anımsattı. Büyükelçi Bekar, yeni kurulan Hemşirelik Fakültesi için başarı dileklerini dile getirdi.

İsmailov da Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın karar ve talimatları doğrultusunda son dönemde Türkiye ile Özbekistan arasında sağlık ve sağlık eğitimi alanlarındaki ilişkilerin hızla geliştiğini kaydederek Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bu ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü olduğunu belirtti.

Özbekistan ile Türkiye'nin sağlık bakanlıkları ve sağlık kurumları arasında çok sayıda işbirliği yapıldığını anımsatan İsmailov, bu çerçevede sağlık eğitimi alanındaki işbirliklerinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

İsmailov, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin gelişmesine yaptığı katkılarından dolayı Türkiye'ye ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Hemşirelik Fakültesinde bu yıl 60 öğrenci eğitime başlayacak

Toplantıda Feyzioğlu, bir sunum yaparak Sağlık Bilimleri Üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Feyzioğlu, 2015 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olduğunu ve 5 bine yakın öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve konuk eğitmenden oluşan güçlü akademik kadrosuyla yaklaşık 25 bin öğrenciye eğitim verdiğini aktardı.

Feyzioğlu, Türkiye’nin yurt dışında eğitim müessesesi açma yetkisine sahip tek üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Somali, Suriye, Sudan ve Özbekistan’da eğitim faaliyetlerine devam ettiğini kaydederek bu çerçevede 2019’da Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ile işbirliğinde İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurduklarını anımsattı.

Buhara’daki Tıp Fakültesinde 255, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise 191 öğrenci olmak üzere toplam 446 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Feyzioğlu, iki ülke devlet başkanlarınca imzalanan kararname ile Taşkent’te kurulan Hemşirelik Fakültesinde bu yıl 60 öğrencinin eğitime başlayacağını sözlerine ekledi.

AA