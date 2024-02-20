Sendikadan yapılan açıklamaya göre Doğan, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin ile komisyon üyelerini ve milletvekillerini ziyaret etti.

Doğan, ziyaretinde, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin taleplerini dile getirerek, bu konuda hazırladıkları raporu Bilgin ve komisyon üyeleriyle paylaştı.

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan raporda, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması, sağlık çalışanlarının taban ücreti ve nöbet ücretlerinin artırılması, icap nöbet ücreti sorununun çözülmesi, sağlık çalışanlarının giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması ve ayni olarak verilmesi, hekimlerin emekliliğine dair en düşük ek göstergenin 6400'e çıkarılması, 3600 düzenlenmesinden tüm çalışanların faydalandırılması, aile hekim ve aile sağlığı çalışanlarının teşvik ve destek ödemelerinin düzenlenmesi gibi taleplere yer verildi.