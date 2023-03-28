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Sağlık Bakanlığına 10 bin 900 sürekli işçi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi.

28 Mart 2023 Salı 15:27
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Sağlık Bakanlığına 10 bin 900 sürekli işçi alınacak
Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır."

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö̈SYM'nin internet sitesinde yayınlanacağını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Adaylar, tercihlerini 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSürekli Işçi
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