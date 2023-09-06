Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hayvanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tetik, "Tamamen ayağı iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde kedimizin tedavisini gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanların da tedavilerini yapabiliyoruz." dedi.

Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, kedinin kırık bacağını "intrameduller pin" uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini söyledi.

Kediyi merkeze getiren görevliler, röntgeninde bacağının kırık olduğunu belirledikleri ve " Sarmal " adını verdikleri hayvana cerrahi operasyonla "pin" taktı.

Camikebir Mahallesi'nde sahipsiz kedi ye otomobilin çarptığını görenlerin ihbarının ardından bölgeye Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekibi sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.