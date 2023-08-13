Haber: Beyza Betül Cihan

Özellikle sahte ilaçlara karşı alerjik reaksiyonların en büyük tehlike olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, bu reaksiyonların cilt kızarıklığından başlayarak hayatı tehdit eden anafilaksi adı verilen ağır alerjik reaksiyonlara kadar değişen bir yelpazede meydana gelebileceğini söylüyor.

Botoks ve dolgu işlemlerinin dünyada en yaygın estetik uygulamalar arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Yakup Çil, son dönemde talep artışıyla paralel olarak sahte botoks ve dolgu uygulamalarının görülme sıklığının da arttığını belirtiyor. Hastanelerde yatış gerektirmeyen bu işlemlerin popülerliğinin artmasının, sahte ürünlerin dolaşıma girmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Çil, botoks ve dolgu işlemlerinin ardından kişilerin hemen günlük yaşamlarına dönebilme imkanının da ilgiyi artırdığını söylüyor. Botoksun kasları geçici olarak felç eden bir ilaç olduğunu belirten uzman, bu ilacın üretiminin laboratuvar ortamında gerçekleştiğini ve soğuk zincir adı verilen soğuk ortamlarda taşınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını vurguluyor. Ancak soğuk taşıma olmadan yapılan taşımalarda ilacın etkisiz hale gelebileceğine dikkat çekiyor