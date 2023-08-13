Haber: Beyza Betül Cihan

Bu tür anlık unutkanlıklara öznel bellek bozukluğu adı verildiğini ifade eden Prof. Dr. Atasoy, bu durumun toplum genelinde yaygın bir şekilde görüldüğünü belirtiyor.

Stresin, iş hayatındaki baskı, psikolojik zorluklar veya fiziksel yorgunluk gibi etkenlerle ilişkilendirilerek anlık unutkanlıklara yol açabileceğine işaret eden Prof. Dr. Atasoy, bu tür durumların endişelenmeye veya ciddi sorunlarla karşılaşmaya sebep olmayacak düzeyde olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Atasoy, su almak için giderken su almayı unutmak gibi örnekleri vererek, öznel bellek bozukluğunun kısa süreli anlık unutkanlıkları ifade ettiğini söylüyor. Bu tür durumların genellikle fiziksel veya psikolojik yorgunluğun etkisi altında olduğunu belirten uzman, bu dönemlerde yaşanan anlık unutkanlıkların normal sınırlar içerisinde olduğunun altını çiziyor.

Stresin hayatın bir parçası olduğunu ve anlık unutkanlıkların bununla ilişkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Atasoy, bireylerin kendilerine gereksiz yüklenmeden, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve stres yönetimiyle bu tür durumları minimize edebileceğini belirtiyor.